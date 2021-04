Maison dans l'Aude : les prix en hausse dans l’ancien

Le prix des logements anciens dans l'Aude est resté élevé au mois d’avril.

Les prix sont en hausse dans l’ancien, selon une étude des Notaires d'Occitanie sur les prix médians du marché immobilier en Occitanie et en particulier dans l'Aude pour le mois de Janvier 2021.Entre Février et Avril de cette année, 33 700 logements anciens ont été vendus en Occitanie, selon la chambre des Notaires de l'Aude. On constate donc une baisse de 5% par rapport à la même période en 2020. Cette diminution se décompose en -5,1% pour les appartements et -3,7% pour les maisons surtout pour maison 5 pièces Aude En effet, le prix des appartements en Occitanie ont augmenté de 1,7 % de février à mars 2021 et ont atteint 5 360 euros le m², et 1,2 % de mars à avril 2021.En revanche le prix des maisons anciennes a stagné. Il a subi une légère augmentation durant ces trois derniers mois, 301 000 euros en février à 301 600 euros en mars et à 302 300 en avril.Dans la capitale, la hausse des prix restent particulièrement forte, avec une augmentation de 5,4 % de février à avril, et de 21,7 % d’avril 2020 à avril 2021, pour un prix qui atteint désormais les 7 890 euros le m².